 مدبولي يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة عيد الفطر المبارك - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مدبولي يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة عيد الفطر المبارك

محمد عنتر
نشر في: السبت 30 أبريل 2022 - 10:57 ص | آخر تحديث: السبت 30 أبريل 2022 - 10:57 ص

هنأ الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية؛ بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وفي برقيته بتلك المناسبة، عبر رئيس مجلس الوزراء بالأصالة عن نفسه، وبالإنابة عن أعضاء الحكومة، عن تقديم أسمى آيات التهاني وأطيب التمنيات للرئيس السيسي، داعيا الله عز وجل أن يُعيد هذه المناسبة على رئيس الجمهورية بموفور الصحة ودوام التوفيق والسداد، وعلى شعوب الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليُمن والبركات.

وجدد مدبولي العهد للرئيس على الاستمرار في بذل المزيد من الجهد والعطاء؛ من أجل مواصلة مسيرة النهضة التنموية، التي تشهدها البلاد في كل المجالات تحت قيادته، لينعم أبناء الوطن بالخير والتقدم والرخاء، سائلا المولى عز وجل دوام الخير والأمن والأمان لمصرنا الحبيبة وشعبها العظيم.

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