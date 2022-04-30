يدخل فريق ريال مدريد، مباراته اليوم أمام إسبانيول، على أرضه ووسط جماهيره، بحثا عن الاحتفال بالتتويج بلقب الدوري الإسباني، قبل 5 جولات من نهاية الليجا.

ويدخل الميرنجي، مباراة اليوم، والمقرر لها في تمام الساعة الرابعة والربع مساءً، بحثا عن نقطة واحدة فقط من أجل حسم اللقب للمرة الـ35 في تاريخه.

وسيكفي الملكي التعادل، ليعود إلى المنصة التي تنازل عنها الموسم الماضي لفريق العاصمة الثاني أتلتيكو، وليبتعد برقمه القياسي المسجل باسمه بعدد مرات الفوز ببطولة الليغا، رافعًا إياه إلى 35 مرة، مقابل 26 مرة لغريمه التقليدي برشلونة.

وفي حال الفوز أو التعادل، سيكون الفريق الملكي قد أنجز المهمة المحلية قبل أربعة أسابيع من ختام البطولة، هذا العام، بينما ستؤجل خسارته احتفالاته لمرحلة لاحقة، ولا سيما أنه يبتعد بفارق 15 نقطة عن الفريق الكاتالوني صاحب المركز الثاني برصيد 63 نقطة، وكذلك ستكون حاسمة اللحظة المتميزة التي يعيشها بنزيما، أفضل هداف في كلتا البطولتين، وهو الذي سجل 41 هدفاً في 41 مباراة.

العين على "الأبطال"

وستكون جماهير الميرنجي على موعد مع التتويج المرتقب اليوم، وعينها على ليلة الثلاثاء المقبلة، إذ تنتظر فريق مانشستر سيتي على أرض ملعب "سانتياغو برنابيو" وحلمها الفوز على متصدر الدوري الإنكليزي الممتاز بفارق هدفين، لضمان التأهل إلى نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

وقدم ريال مدريد عرضًا مقبولًا أمام سيتي في ذهاب مرحلة نصف النهائي لدوري الأبطال، رغم خسارته 4-3 في إنكلترا، فتسجيله ثلاثة أهداف خارج الديار، أتت لتقلص حجم الخسائر الني كانت ممكنة بنسبة أكبر أمام " كتيبة جوارديولا".

وقال أنشلوتي خلال تصريحاته: "الكل في ريال مدريد يفكر في أمرين فقط، وهما الفوز على إسبانيول غدًا لحسم التتويج بلقب الدوري، ثم الفوز على مانشستر سيتي الأربعاء المقبل.

وكعادته هذا الموسم، برز النجم الفرنسي كريم بنزيما خلال مباراة الذهاب وسجل هدفين من أصل ثلاثة لفريقه، ليحتل صدارة الترتيب في دوري الأبطال بـ13 هدفًـا، وكذلك هو يتربع على صدارة ترتيب الهدافين في الليجا برصيد 25 هدف.

وريال مدريد هو الأعلى كعبًا في تاريخ دوري الأبطال، إذ سبق أن فاز بلقب المسابقة 13 مرة، فيما يعد ميلان الإيطالي الأقرب به بعدد 7 ألقاب، مقابل 6 لكل من بايرن ميونخ الألماني، وليفربول الإنكليزي، و5 لفريق برشلونة.