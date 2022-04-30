الشرطة تدخل نزلا في وسط برلين بعد أن احتله نشطاء مناصرون للاجئين



دخلت الشرطة الألمانية إلى نزل سابق وفارغ حاليا في حي وسط برلين العاصمة، بعد أن كانت مجموعة من النشطاء احتلوه وطالبوا بتحويله إلى نزل ذاتي الإدارة للاجئين.



أكد ذلك المتحدث باسم الشرطة لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) بعد ظهر اليوم السبت.



استولى النشطاء على النزل السابق بشارع ألته شونهاوزر شتراسه، في صباح اليوم، ودعت مبادرة "نزل للإسكان" إلى استخدامه كمسكن يدار ذاتيا لصالح اللاجئين.



وصلت الشرطة في الصباح ومعها حوالي 30 من أفراد خدمات الطوارئ.



ومع ذلك أكد المتحدث في البداية أن ا لإجراء المعتاد هو الاتصال بمالك المبنى ومناقشة كيفية المضي قدما.



في فترة ما بعد الظهر قررت إدارة العمليات فحص المكان، وبحسب المتحدث تم نشر 60 جنديا لهذا الغرض.



كان ناشطون احتلوا نزل الشباب الخاوي في وسط العاصمة الالمانية برلين، اليوم السبت، وطالبوا بالاستفادة من المبنى وتحويله إلى نزل ذاتي الإدارة للاجئين.



وقال الناشطون في البيان إن حكومة الولاية عليها أن تصادر كل المباني الخاوية، وأن توفرها لطالبي الحماية.



وأكد متحدث باسم الشرطة أن المبنى به عدد صغير من الأشخاص فضلا عن وجود تجمع قبالة المبنى يضم بضع عشرات، وقال المتحدث إن الشرطة نشرت نحو 30 فردا من أفرادها في المكان وأوضح أن الإجراء المعتاد هو الاتصال بمالك المبنى لتنسيق كيفية المضي قدما في متابعة الموقف.



كان الناشطون علقوا على المبنى لافتات، مكتوبا عليها عبارات مثل "محتل" أو "مرحبا باللاجئين".



وكانت مبادرة "تحويل نزل الشباب إلى الإسكان" قالت في بيان لها إن الحرب العدوانية الروسية على أوكرانيا تجبر مئات آلاف الأشخاص على الهروب ولا يحمل كل هؤلاء جواز سفر أوكرانياً لكن الكل يحتاجون إلى مسكن، مشيرة إلى أن من غير المقبول استمرار الأماكن الخاوية دون استخدام.