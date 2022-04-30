كشفت قنوات "MBC مصر" عن خريطتها البرامجية لأيام عيد الفطر، والتي تنطلق "الإثنين" بمسرحية "مدرسة المُشاغبين" بطولة عادل إمام، سعيد صالح، أحمد ذكي، هادي الجيار.

وتعرض الثلاثاء، مسرحية "دو ري مي فاصولي" بطولة سمير غانم، طلعت زكريا، والأربعاء" مسرحية "ربنا يخلي جمعة" بطولة أحمد آدم، وحيد سيف.

فيما تعرض "الخميس" مسرحية "الواد سيد الشغال" بطولة عادل إمام، مشيرة إسماعيل، عمر الحريري، وتعرض "الجمعة" مسرحية "سك على بناتك" بطولة فؤاد المهندس، وسناء يونس، وشيريهان، وتعرض "السبت" مسرحية "مراتي زعيمة عصابة" بطولة سمير غانم، نهال عنبر.

كما تعرض "MBC مصر" على مدار أيام العيد، عدد من الأفلام العربية، تنطلق أول أيام العيد بفيلمي "البدلة"، بطولة تامر حسني، وأكرم حسني، وأمينة خليل، و"بنك الحظ" بطولة محمد ممدوح، محمد ثروت، أكرم حُسني، وفي اليوم الثاني فيلم "عنتر بن شداد" بطولة محمد هنيدي، باسم سمره، و"خيال مآته" بطولة أحمد حلمي، منه شلبي.

وتعرض في اليوم الثالث فيلم "الفيل الأزرق2" بطولة كريم عبد العزيز، هند صبري، و"رغدة متوحشة" بطولة رامز جلال، ريهام حجاج،

وفي اليوم الرابع تعرض فيلم "الفلوس" بطولة تامر حسني، زينة، و"حملة فريزر" بطولة شيكو، هشام ماجد، ويوم الجمعة فيلم "لف ودوران" بطولة أحمد حلمي، ودنيا سمير غانم، وبيومي فؤاد، و"نادي الرجال السري" بطولة كريم عبد العزيز، ماجد الكدواني، غادة عادل.

وتعرض "السبت" فيلم "علشان خارجين" بطولة حسن الرداد، إيمي سمير غانم، و"البيه رومانسي" بطولة محمد إمام، حسن حسني.

كما تعرض "MBC مصر" مجموعة من الأفلام الهندي، تبدأ أول أيام العيد بفيلم "مونا مايكل" بطولة تيجر شروف، نيدالي اجريول.

وتعرض في اليوم الثاني فيلم "ساتياميفا جياتي" بطولة جون إبراهام، مانوج باجباي.

فيما تعرض في اليوم الثالث، فيلم "المطلوب" بطولة سلمان خان، عايشة تيكا، ويوم الخميس تعرض فيلم "دير زينداجي" بطولة اليا بهات، شاروخان.

وتعرض الجمعة فيلم "تشاباك"، بطولة فيكرانت ماسي، مادهورجيت سارجي، وتعرض يوم السبت فيلم "جمنتال هاي كيا" بطولة كالجانا رانوت، وراجكومار راو.

وتعرض "MBC مصر" خلال العيد يومياً حلقات خاصة من برنامج "كلام الناس"، يستضيف خلالها مي كساب، و محمد أنور، وعمر كمال، وشيماء سيف، وحمدي الميرغني، و هاني شاكر وأحمد سعد، وعصام كاريكا، ومدحت صالح وهشام عباس.

أما قناة "MBC مصر2" فتعرض أول أيام العيد فيلم "بوشكاش" بطولة محمد سعد، ياسمين عبد العزيز، وتعرض ثاني أيام العيد" فيلم "عمر وسلمي3" بطولة تامر حسني ومي عز الدين، وتعرض ثالث أيام العيد فيلم "غش الزوجية" بطولة رامز جلال، إيمي سمير غانم، وتعرض الخميس فيلم "ظرف طارق" بطولة أحمد حلمي، ونور، وتعرض السبت فيلم "سمير وشهير وبهير" بطول شيكو وهشام ماجد وأحمد فهمي.

كما تعرض أول أيام عيد الفطر حفل الفنانة شيرين، وثاني أيام عيد الفطر حفل الفنان محمد منير، وثالث أيام العيد حفل الفنان صابر الرباعي، والخميس حفل الفنانة ريهام عبد الحكيم، والجمعة حفل الفنانة مروة ناجي، السبت حفل الفنان هاني شاكر.

وتعرض أيضاً قناة "MBC مصر2" يومياً فيلم أجنبي، حيث تعرض في اليوم الأول الفيلم الكوميدي "الصديقة القبيحة" بطولة مي وايتمان، روبي إيمل، بيلا ثورون، وتعرض في اليوم الثاني فيلم "ما تتوقع وأنت في انتظار طفل" من بطولة كاميرون دياز، ماثيو موريسونو، وتعرض في اليوم الثالث فيلم "دامبو"، وهو من بطولة لين فاريل، مايكل كيتون، داني ديفيتو، إيفا جرين، وتعرض الخميس فيلم "جثة العروس" بطولة جوني ديب، هيلينا بونهام كارتر، كرستوفر لي، وتعرض الجمعة فيلم "القبعة السوداء" بطولة كريس هيمسوورث، تانج وي، فيولا ديفيس

وتعرض السبت فيلم "عبد لمدة 12 سنة" بطولة شيودال ايجيوفور، مايكل فاسيندر، براد بيت.