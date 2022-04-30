القوات المسلحة العراقية: عملية «الإرادة الصلبة» ضد داعش نجحت في تحقيق القيادة والسيطرة

أكد اللواء يحيى رسول المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة في العراق، نجاح المرحلة الثانية من عملية "الإرادة الصلبة" في ملاحقة عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي وتحقيق هدفها الأساسي المتمثل في القيادة والسيطرة.

وقال اللواء يحيى رسول - في تصريحات خاصة لقناة (العراقية) الإخبارية - "إن أهم ما تم خلال عملية الإرادة الصلبة هو قتل المسؤول الأمني أو العسكري لتنظيم داعش شمال بغداد، وذلك على يد قواتنا في قضاء الطارمية، حيث كان يخطط لإدخال عدة انتحاريين إلى مدينة بغداد خلال شهر رمضان الكريم".

وأضاف: "كما قامت قواتنا بتصفية العديد من الإرهابيين في قاطع سامراء".. واصفا عملية (الإرادة الصلبة) بـ "المرنة"، وذلك لتمكنها من تحقيق أهدافها في القضاء على عناصر "داعش".

وكان رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي قد توعد ـ خلال إشرافه على انطلاق المرحلة الثانية من عملية (الإرادة الصلبة) في غرب الأنبار ولقائه بقادة العمليات والأجهزة الأمنية - بسحق تنظيم "داعش" الإرهابي، قائلا "عناصر داعش ليس أمامهم سوى الموت".