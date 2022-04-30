مصرف يس بنك الهندي يتحول إلى تحقيق أرباح بفضل عائدات الفوائد

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تحول مصرف "يس بنك" الهندي إلى تحقيق أرباح خلال الربع الأخير من السنة المالية، مدعوما بارتفاع عوائد الفوائد وانخفاض القروض المتعثرة.

وبحسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم السبت، قال البنك في للبورصة إن البنك حقق أرباحا بلغت قيمتها 3.72 مليار روبية (48.7 مليون دولار) خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في مارس الماضي مقارنة بخسارة قدرها 37.9 مليار روبية قبل عام في نفس الفترة.

وارتفعت عوائد الفوائد بمقدار حوالي الربع إلى 49.4 مليار روبية، في حين شكل إجمالي الأصول غير العاملة للبنك نسبة 13.93% مقارنة بـ 14.65% في نهاية ديسمبر الماضي.