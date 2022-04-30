البنك الدولي: تغيرات إيجابية في حظر التميز على أساس الجنس بمصر والسعودية والإمارات

قال البنك الدولي إن هناك تغييرات إيجابية متنامية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ففي العام الماضي، سهَّلت مصر حصول النساء على الائتمان بحظر التمييز على أساس نوع الجنس في الخدمات المالية. وبُذِلت جهود مماثلة في السعودية والإمارات والبحرين والأردن خلال العامين الماضيين.

وحث البنك في نشرته الأسبوعية على العمل من أجل توسيع نطاق الحصول على التمويل حتى يتسنَّى لمنشآت الأعمال الصغيرة الاستثمار وخلق الوظائف.

كما طالب بالتحول الرقمي، "فكما أظهرت جائحة كورونا، يمكن أن يساعد أصحاب منشآت الأعمال على أن يصبحوا أكثر قدرة على الصمود في وجه الصدمات، ويستطيع التمويل الرقمي أداء دور حيوي في تيسير الحصول على التمويل وتعزيز الفرص الاقتصادية الجديدة".

وق أطلق البنك الدولي مجموعة أدوات تتركز على الكيفية التي يمكن للحلول الرقمية أن تساعد بها على معالجة المعوقات في طريق ريادة الأعمال النسائية. وتهدف هذه المجموعة إلى مساعدة منشآت الأعمال النسائية على رفع كفاءتها عن طريق تحسين معرفتها بالقواعد القانونية والتنظيمية وتسهيل حصولها على التمويل وأدوات الائتمان، والتدريب والمهارات والمعلومات والوصول إلى أسواق جديدة.