أوكرانيا: مقتل 23 ألفا و200 جندي روسي منذ بدء الهجوم العسكري

أعلنت هيئة الأركان الأوكرانية، مقتل قرابة 23 ألفًا و200 جندي من الجيش الروسي منذ بدء الهجوم العسكري على أوكرانيا في 24 فبراير الماضي.

وذكرت هيئة الأركان، في بيان لها، اليوم السبت، أن الجيش الروسي خسر 200 جندي خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع الإجمالي إلى 23 ألفا و200 جندي منذ بدء الهجوم العسكري على أوكرانيا.

وأضافت أن الجيش الأوكراني تمكن أيضا من تدمير 190 طائرة، و155 مروحية، و1008 دبابات، و436 مدفعا، و150 راجمة صواريخ، و77 نظام دفاع جوي، منذ بدء الهجوم العسكري على أوكرانيا.

كما خسرت روسيا، ألفين و445 مركبة مدرعة، و8 سفن وزوارق سريعة، و76 صهريج وقود، و232 طائرات دون طيار.