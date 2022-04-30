صلاح يقود تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة نيوكاسل

يلتقي ليفربول مع مستضيفه نيوكاسل يونايتد في الواحدة والنصف ظهر اليوم، السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليج»، في ظل الصراع المحتدم بينه وبين مانشستر سيتي على صدارة جدول الترتيب قبل 4 جولات فقط من النهاية.

يسعى ليفربول للانتصار خارج قواعده ومواصلة الضغط على مانشستر سيتي المتصدر بفارق نقطة واحدة، فيما يأمل نيوكاسل لتحقيق أي نتيجة إيجابية للبرهنة على أن المشروع الجديد للنادي خلق لمناطحة الكبار.

ويحتل الريدز، قبل مباراة اليوم، المركز الثاني في جدول الترتيب بـ79 نقطة، بينما يأتي نيوكاسل يونايتد في الترتيب التاسع بـ43 نقطة.

ومنح المدرب الألماني يورجن كلوب، جماهير ليفربول، سبباً إضافياً للاحتفال بعدما جدد الخميس عقده مع النادي حتى عام 2026، إلا أنه لا يبدو راضياً عن جدولة المباريات وخوض المواجهة ظهراً بعد ثلاثة أيام فقط من نصف نهائي دوري الأبطال، وقال في هذا الصدد، «إنه أمر قاسٍ ولكن لا بأس. هذا أفضل ما يمكن. ادخل إلى المباراة المقبلة وحاول أن تلعب أفضل كرة قدم ممكنة».

ومن المتوقع أن يدخل ليفربول مباراة اليوم بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد، جويل ماتيب، فان دايك وأندرو روبرتسون.

خط الوسط: نابي كيتا، فابينيو وتياجو ألكنتارا.

الهجوم: محمد صلاح، ساديو ماني وديوجو جوتا.