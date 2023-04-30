 جلسة تحفيزية من أوسوريو للاعبي الزمالك قبل مباراة السوبر - بوابة الشروق
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جلسة تحفيزية من أوسوريو للاعبي الزمالك قبل مباراة السوبر

الشروق
نشر في: الأحد 30 أبريل 2023 - 3:39 م | آخر تحديث: الأحد 30 أبريل 2023 - 3:39 م

عقد خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة تحفيزية مع اللاعبين على هامش التدريبات الجماعية للأبيض اليوم الأحد التي أقيمت على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء استعدادا للقاء السوبر أمام الأهلي.

وحرص الكولومبي أوسوريو خلال الجلسة على شرح مجموعة من الأفكار الفنية والخططية لتنفيذها خلال مران اليوم، بجانب تصحيح بعض المواقف الفنية التي ظهرت في الفترة الأخيرة.

ويستعد فريق الزمالك لمباراة الأهلي المقبلة في السوبر المحلي، المقرر لها يوم 5 مايو المقبل في الإمارات.


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