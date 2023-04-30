متحدث مجلس الوزراء: المخرجات النهائية للحوار الوطني سيتم تنفيذها على أكمل وجه

أعرب المتحدث باسم مجلس الوزراء السفير نادر سعد، عن تطلع الحكومة إلى نقاشات الحوار الوطني، مشيرا إلى أنه ستتم متابعته بشكل جيد.

وأوضح متحدث الحكومة - خلال اتصال هاتفي مع برنامج "من مصر" الذى يقدمه الإعلامي عمرو خليل عبر فضائية (سي.بي.سي.) - أنه في حالة دعوة الوزراء سيتم إعداد المستجدات التي تواجهها الحكومة وخططها وكل الحقائق أمام المشاركين.

وقال إن "الحكومة تنتظر عقب ذلك المخرجات النهائية للحوار الوطني وسيتم تنفيذها على أكمل وجه، إن الحوار الوطني سيكون بلا سقف وسيرحب بكل الآراء بشرط التوافق حولها من قبل المجتمعين في الحوار".