بيلوسي: زيارتي لأوكرانيا كانت خطيرة

تحدثت رئيسة مجلس النواب السابقة نانسي بيلوسي، أمس السبت، عن الطبيعة "الخطيرة" لزيارتها المفاجئة إلى أوكرانيا العام الماضي، قائلة: "كان الأمر خطيراً".

وقالت لوكالة بيلوسي لوكالة "أسوشييتد برس" الأمريكية: "كان الأمر خطيراً".

وأكدت: "لم نخشى ذلك أبدا، لكننا اعتقدنا أننا يمكن أن نموت لأننا نزور منطقة حرب خطيرة جدا"، وفقا لموقع "ذا هيل" الأمريكي.

وأضافت: "كانت لدينا حماية كبيرة، لكن مع ذلك، كانت هناك حرب، مسرح حرب".

وقادت بيلوسي، التي كانت في ذلك الوقت في المرتبة الثانية بعد الرئاسة، وفدا من الكونجرس إلى كييف في مايو الماضي.

واستقبل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي رئيسة مجل النواب آنذاك ووفدها في الخارج في الشارع، حتى مع بقاء كييف تحت تهديد القصف الروسي.

وقالت بيلوسي: "شجاعة الرئيس في الترحيب بنا في الشارع بدلا من مجرد لقائنا به في مكتبه كانت مرة أخرى رمزا آخر لشجاعة شعب أوكرانيا".