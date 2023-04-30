رئيس إذاعة القرآن الكريم: قدمنا 34 تلاوة لكبار أعلام القراء خلال شهر رمضان

قال الدكتور رضا عبد السلام رئيس إذاعة القرآن الكريم، إن الإذاعة هي الأولى التي تم إنشاؤها على مستوى العالم، مضيفًا: «ما زالت تقدم دورها الريادي الذي لا يوجد له مثيل».

وأشار خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «من مصر»، تقديم الإعلامي عمرو خليل، والمذاع على قناة «سي بي سي»، مساء السبت، إلى أن خريطة إذاعة القرآن الكريم خلال شهر رمضان، يكون لها شكل مختلف عن باقي شهور السنة.

وأوضح أن الإذاعة قدمت 34 تلاوة لقرآن المغرب من كبار أعلام القراء في مصر، والذي لا يوجد لهم مثيل بهذا الشكل والعراقة والتراث في العالم، وبعد قرآن المغرب مباشرةً الآذان بصوت الشيخ محمد رفعت، ثم الابتهالات بصوت الشيخ النقشبندي بشكل كامل.

ولفت إلى أنه تم تقديم برامج خفيفة وعميقة في الوقت نفسه خلال شهر رمضان، وعن الفقرة المفتوحة «مع الصائمين»، أوضح أنها كانت تعرض المجتمع المصري من الناحية الاجتماعية وليست من الناحية الشرعية فقط.

وشدد على أنه تم الاستعانة بالمتمكنين من دار الإفتاء أو أساتذة الشريعة في كليات الأزهر أو كليات الحقوق، بالإضافة إلى تقديم كلمة شيخ الأزهر التي ناقشت قضايا المرأة.

وذكر أنه بجانب هذه البرامج، لقاء الإمام مع الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، ولقاء وزير الأوقاف الدكتور مختار جمعة، بالإضافة إلى برامج المسابقات، وتقديم صلاة التراويح من مسجد الحسين والسيدة نفيسة، والمسجد الأزهر في العشر الأواخر من رمضان.