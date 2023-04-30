أصيب زوجان بتسمم غذائي بعد تناولهما وجبة غذائية منزلية فاسدة، وتم نقلهما لمستشفى سوهاج الجامعي لإسعافهما، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتتولى التحقيق.

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم الشرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، يفيد بورود بلاغ لمركز المنشاة من مستشفى سوهاج الجامعي بوصول كلً من "سمير.ن.ف"، 55 عاما، عامل، وزوجته "نادية.ص.ا"، 45 عاما، ربة منزل، ويقيمان دائرة المركز، مصابين "حالة إعياء وقيئ" إدعاء تناول طعام منزلي فاسد، وتم تقديم الإسعافات اللازمة لهما، وصرح لهما بالخروج.

وبسؤالهما أفادا حدوث إصابتهما عقب تناولهما وجبة طعام معدة بالمنزل فاسدة، وتم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.