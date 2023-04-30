قال الدكتور عبد العاطي المناعي طبيب مصري بالسودان، إنه يتواجد في الخرطوم منذ 3 شهور، للترتيب لمؤتمر خاص بالسياحة العلاجية وتأسيس مجمع طبي للشؤون الصحية، تحت مظلة الخدمات الطبية المصرية السودانية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مانشيت»، تقديم الإعلامي جابر القرموطي، والمذاع على قناة «سي بي سي»، مساء السبت، أنه كان مهيأ له الرجوع إلى مصر بعد 10 أيام، موضحًا أنه فضل البقاء في السودان، خاصًة في ظل الأحداث التي تشهدها وأن المواطنين السودانيين في حاجة إلى تقديم الدعم الطبي لهم.

يذكر أن الطبيب عبد العاطي المناعي، قد عرض التعاون الطبي مع المستشفيات السودانية، وتقديم أي مساعدة مطلوبة، كما قرر تحويل مركزه الطبي إلى موقع لتقديم الإسعافات الأولية بشكل مجاني.