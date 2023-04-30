باكستان: تعافي أول حالتي إصابة بجدري القردة

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أعلنت وزارة الصحة الباكستانية، اليوم الأحد شفاء أول حالتي إصابة بجدري القردة، تم تسجيلهما الأسبوع الماضي.

ونقلت قناة جيو الباكستانية عن مسؤولي الوزارة القول إن الشخص، الذي تم ترحيله من المملكة العربية السعودية، الذي كان يخضع للعلاج في مستشفى المعهد الباكستاني للعلوم الطبية، خرج من المستشفى.

من ناحية أخرى، يخضع الشخص الآخر للحجر في منزله، وصٌنفت حالته على أنها مستقرة.

من ناحية أخرى، تم رصد حالتي إصابة مشتبه بهما بجدري القردة في مستشفى لاهور العام.

وقالت إدارة المستشفى إنه تم نقل الحالتين للمستشفى منذ يومين وتخضعان للعلاج.