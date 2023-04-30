بدأت شركات السكك الحديدية اليابانية، في بذل جهود شاملة لتنفيذ عمليات قيادة القطارات الآلية.



وكانت شركات السكك الحديدية اليابانية في السابق تتجنب تطبيق تقنية قيادة القطارات الآلية على خطوط القطارات التقليدية الحالية بسبب مخاطر السلامة، لكنها تواجه الآن الحاجة إلى اعتماد عمليات قيادة القطارات الآلية حيث إن انخفاض عدد السكان في اليابان يجعل من الصعب تدريجيا توفير السائقين وتدريبهم، بحسب وكالة أنباء "جيجي برس" اليابانية.



وقالت شركة وسط اليابان للسكك الحديدية "جيه آر توكاي"، في مارس الماضي إنها ستقدم عربات قطارات مجهزة بتقنية تشغيل القطارات الآلية، على مراحل على خط قطار "الطلقة" السريع توكايدو شينكانسن بدءا من نحو عام 2028.



وباستخدام تقنية تشغيل القطارات الآلية التي تم اختبارها على الخط، يحتاج السائقون فقط إلى الضغط على زر لتسيير القطارات.



ويتم ضبط سرعات السير تلقائيا، وتتوقف القطارات في كل محطة في الوقت والمكان المحددين.



وتسمح هذه التقنية للسائقين بالقيام بأعمال أخرى غير القيادة، مثل فتح وإغلاق أبواب القطار، وهو ما ينوط بعمله في المعتاد محصل القطار. وفي الوقت نفسه، يتفرغ محصل القطار للتركيز على خدمة الركاب.