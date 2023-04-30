لصوص يركبون دراجات نارية يسرقون مجوهرات بالملايين في وضح النهار بباريس



ذكرت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، اليوم الأحد، نقلا عن معلومات شرطية، أن عملية سطو وقعت أمس السبت في وضح النهار، لسرقة متجر مجوهرات "بولجاري" الفاخر، أسفرت عن حصول اللصوص الذين كانوا يركبون دراجات نارية، على ملايين الدولارات.

وذكرت الصحيفة أن ثلاثة رجال كانوا يقودون دراجات نارية أمام متجر المجوهرات الأنيق الذي يوجد في ميدان "فاندوم" بباريس. ووقعت عملية السرقة في حوالي الساعة 0145 مساء (1145 بتوقيت جرينتش)، بحسب ما أورده موقع "أكتيو 17" الالكتروني المتخصص في أخبار الجرائم.

وبينما كان أحد الجناة يقف للحراسة، دخل المتجر الاثنان الآخران، اللذان كانا مسلحان بسلاحين على الأقل. وضرب أحدهما أحد أفراد الأمن على رأسه بمسدس وأخرجه من المكان. ثم جمع الجناة أكبر عدد ممكن من قطع المجوهرات، وأسرعوا على متن الدراجات النارية التي كانت تحمل لوحات أرقام زائفة.