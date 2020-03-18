 الضرائب: لم نتعامل بالإيصال الإلكتروني إلا بعدد محدود.. والصيادلة: لدينا مشكلات تعوق دخولنا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الضرائب: لم نتعامل بالإيصال الإلكتروني إلا بعدد محدود.. والصيادلة: لدينا مشكلات تعوق دخولنا

شيماء رزق
نشر في: الأحد 30 أبريل 2023 - 2:14 ص | آخر تحديث: الأحد 30 أبريل 2023 - 2:14 ص

قال سعيد فؤاد مستشار رئيس مصلحة الضرائب، إن الدكتور محمد معيط وزير المالية، عقد عدة اجتماعات مع كلًا من مسؤولي نقابة المحامين والصيادلة والأطباء والمهن التمثيلية، ورئيس مصلحة الضرائب، لمناقشة كافة المعوقات التي تواجههم.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «من مصر»، تقديم الإعلامي عمرو خليل، والمذاع على قناة «سي بي سي»، مساء السبت، أن هناك فارق بين الفاتورة الإلكترونية ومنظومة الفاتورة الإلكترونية، موضحًا أن الممولين خاضعين لمنظومة الفاتورة، أما الأطباء والصيادلة غير خاضعين لها.

وتابع حديثه، بأن الأطباء والصيادلة مطالبين بالإيصال الإلكتروني فقط، منوهًا أن مصلحة الضرائب لم تتعامل مع منظومة الإيصال الإلكتروني إلا في عدد محدود جدًا وعلى مراحل حتى يتم التوافق بين الجهات المختلفة وبين مصلحة الضرائب حتى هذه اللحظة.

ومن جانبه، قال الدكتور سعيد شمعة نقيب صيادلة الدقهلية، إنه من أجل تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية، كان لابد من إعداد بنية تحتية لدى، الصيادلة من حيث استخدام التكنولوجيا بإدارة الصيدلية وتجهيز شبكة الإنترنت، في ظل انتشار 90 ألف صيدلية في مدن وقرى بمختلف المحافظات.

وأشار إلى أنه هناك مشاكل في تكويد بعض الأدوية، معقبًا أن فكرة الدخول في المنظومة الإلكترونية صعبة بالوقت الحالي، حتى يكون الصيادلة مجهزين لها فعليًا، بالإضافة إلى الحاجة للترتيب والتنسيق.

ومن جانبه، أوضح مستشار رئيس مصلحة الضرائب، أن هناك ورش عمل لكافة القطاعات سواء المهنية أو التجارية، لزيادة المعلومات وبحث المشاكل التي تواجههم، مضيفًا أن التسجيل في المنظومة الإلكترونية مجانًا ودون أي أعباء مالية.

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