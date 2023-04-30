 بريطانيا.. هيئة الخدمات الصحية الوطنية تتأهب لإضطرابات واسعة بسبب إضراب الممرضات - بوابة الشروق
الأحد 30 أبريل 2023 2:35 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار مالك نادي بيراميدز بإيقاف الاستثمار في مصر؟

النتـائـج تصويت

بريطانيا.. هيئة الخدمات الصحية الوطنية تتأهب لإضطرابات واسعة بسبب إضراب الممرضات

لندن - د ب أ
نشر في: الأحد 30 أبريل 2023 - 12:40 م | آخر تحديث: الأحد 30 أبريل 2023 - 12:40 م


تتأهب مؤسسات هيئة "الخدمات الصحية الوطنية" في جميع أنحاء بريطانيا لاضطرابات واسعة حيث تستعد الممرضات لتنظيم إضراب لمدة 28 ساعة بسبب نزاع حول الأجور.

وستدخل نقابة "الكلية الملكية للتمريض" في إضراب عام من الساعة 8 مساء (1900 بتوقيت جرينتش) اليوم الأحد حتى الساعة 11:59 مساء غد الاثنين بعد التصويت على رفض العرض الحكومي الأخير، بحسب وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا".

وقالت النقابة في البداية إنها لن توافق على الاستثناءات في مجالات رعاية واسعة حيث يتم ضمان توفير أطقم العمل على الرغم من الإضراب العام، بيد أنها منحت بعض الإعفاءات أول أمس الجمعة في تراجع واضح.

وأضرب العاملون في مجال الصحة في جميع أنحاء هيئة "الخدمات الصحية الوطنية" البريطانية عدة مرات في الأشهر الماضية بسبب نزاع حول الأجور وظروف العمل.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك