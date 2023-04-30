

تتأهب مؤسسات هيئة "الخدمات الصحية الوطنية" في جميع أنحاء بريطانيا لاضطرابات واسعة حيث تستعد الممرضات لتنظيم إضراب لمدة 28 ساعة بسبب نزاع حول الأجور.

وستدخل نقابة "الكلية الملكية للتمريض" في إضراب عام من الساعة 8 مساء (1900 بتوقيت جرينتش) اليوم الأحد حتى الساعة 11:59 مساء غد الاثنين بعد التصويت على رفض العرض الحكومي الأخير، بحسب وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا".

وقالت النقابة في البداية إنها لن توافق على الاستثناءات في مجالات رعاية واسعة حيث يتم ضمان توفير أطقم العمل على الرغم من الإضراب العام، بيد أنها منحت بعض الإعفاءات أول أمس الجمعة في تراجع واضح.

وأضرب العاملون في مجال الصحة في جميع أنحاء هيئة "الخدمات الصحية الوطنية" البريطانية عدة مرات في الأشهر الماضية بسبب نزاع حول الأجور وظروف العمل.