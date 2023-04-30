حسن سليمان: العاملون بإذاعة القرآن الكريم يعتبرون عملهم رسالة وليست مجرد وظيفة

قال الدكتور حسن سليمان رئيس إذاعة القرآن الكريم، إن الشعب المصري بفطرته مؤمن مسلم ولديه الروح الدينية، لذلك ينجذب إلى المادة الدينية بشكل كبير.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج «من مصر»، تقديم الإعلامي عمرو خليل، والمذاع على قناة «سي بي سي»، مساء السبت، أن إذاعة القرآن الكريم سباقة ما بين جميع الإذاعات المختلفة ونسبة الاستماع إليها هي الأولى دائمًا، مؤكدًا أنها الأولى عالميًا بثًا واستماعًا.

ولفت إلى أن الشخصية المصرية تنجذب لإذاعة القرآن الكريم بشكل عام في كل أوقات العام ولكن في رمضان بشكل أكبر، موضحًا أن جميع المذيعين في الإذاعة يضعون في اعتبارهم موسمًا ومضمارًا للتقرب إلى الله والأخذ بيد المستمع أيضًا لله.

وشدد أن المذيعين لا يمتهنون هذه المهنة كوظيفة، وإنما يعتبرونها رسالة، حتى ينالوا الثواب العظيم من الله، وبالتالي يتنافس الجميع في توصيل الرسالة للمستمع على أكمل وجه، ويكونوا سعداء بهذه المنافسة.