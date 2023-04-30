أعرب رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا، عن سعادته بزيارة مقر جامعة الدول العربية للمرة الأولى بصفته رئيسًا للحكومة اليابانية، ذاكرا أن الجامعة العربية منظمة ذات تاريخ عريق.

وقال في كلمة، خلال لقائه بالمندوبين الدائمين لدى جامعة الدول العربية، صباح الأحد، إنه يقدر الجهود التي تبذلها المنظمة، من أجل السلام والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.

وأضاف: «انطلاقًا من رغبتي في مساهمة اليابان في السلام والاستقرار بالشرق الأوسط، وتعميق التعاون مع الدول العربية، وقعت قبل نحو 10 سنوات كوزير للخارجية على مذكرة تفاهم للتعاون الياباني - العربي مع المهندس إبراهيم العربي، لتأسيس إطار تعاون شامل يستهدف كل الدول العربية».

ولفت إلى أن «علاقات التعاون بين اليابان والدول العربية، تتطور في مجالات مختلفة كالسياسة والاقتصاد والثقافة»، مشيرًا إلى اتفاقه مع الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط، على عقد الحوار السياسي الياباني العربي الثالث في سبتمبر العام الجاري، لتحقيق المزيد من التنسيق والتعاون.

وأشار إلى أن بلاده تعمل على توسيع وتعميق العلاقات الاقتصادية مع الدول العربية، من خلال إطار المنتدى الاقتصادي اليابان العربي، والتي تشمل مجالات الاستثمار والتجارة والطاقة والتكنولوجيا والتنمية البشرية.

وأكمل: «المجتمع الدولي يواجه الغزو الروسي لأوكرانيا، واهتزاز النظام الدولي من أساسه وفي مواجهة المحاولات أحادية الجانب لتغيير الوضع القائم بالقوة، تتكاتف اليابان مع الأصدقاء في الدول العربية لنعلي أصواتنا من أجل الحفاظ على مبادئ احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها، كما هو مذكور في ميثاق الأمم المتحدة؛ لتعزيز النظام الدولي القائم على سيادة القانون».

واستقبل أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الأحد 30 الجاري بمقر الأمانة العامة، فوميو كيشيدا رئيس وزراء اليابان، والذي يصاحبه وفد رفيع المستوى، وذلك في إطار جولة تشمل مصر وعدداً من الدول الأخرى.

وصرح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، أن أبو الغيط، أعرب عن ترحيبه بزيارة رئيس الوزراء لمقر الجامعة، مشيراً إلى أهمية الروابط التاريخية التي تربط العالم العربي واليابان وحرص الجامعة العربية على الارتقاء بعلاقات التعاون مع طوكيو إلى آفاق أرحب، خاصة في ضوء المنتدى الاقتصادي العربي الياباني الذي تأسس عام 2009، وكذلك مذكرة التعاون العربي الياباني في المجال السياسي والتي أُبرمت عام 2013.

وأضاف المتحدث أن رئيس الوزراء الياباني أكد أهمية تعزيز علاقات التعاون بين الجانبين، والاتفاق على عقد الدورة الثالثة للاجتماع الوزاري للحوار السياسي العربي الياباني في سبتمبر 2023 بمقر الأمانة العامة.