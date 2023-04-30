أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسي إلى 190 ألفا و510 جنود منذ بداية الحرب الروسية

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الأحد، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس منذ بداية الحرب الروسية في 24 فبراير من العام الماضي، إلى نحو 190 ألفا و510 جنود، من بينهم 470 جنديا لقوا حتفهم خلال أمس السبت فقط.

جاء ذلك وفقا لبيان أصدرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم" اليوم الأحد.

وقال البيان إن القوات الأوكرانية دمرت 3699 دبابة و7189 مركبة قتالية مدرعة و2914 من أنظمة المدفعية و544 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و295 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان أنه تم أيضا تدمير 308 طائرات، و294 مروحية، و5 آلاف و842 من المركبات وخزانات الوقود، و18 سفينة حربية، و2475 طائرة مسيرة، و357 من وحدات المعدات الخاصة، و932 صاروخ كروز.

ويتعذر التحقق من هذه الأرقام من مصدر مستقل.