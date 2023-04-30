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لاعب الأهلي عن انتقادات الجماهير: «الموضوع بقى مؤذي»

محمد عاطف
نشر في: الأحد 30 أبريل 2023 - 3:55 ص | آخر تحديث: الأحد 30 أبريل 2023 - 3:56 ص

علق محمد فخري لاعب النادي الأهلي، على الانتقادات التي التي وجهت له بسبب ظهوره وهو يلتقط الصور للجماهير قبل مباراة الرجاء البيضاوي المغربي، في مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

وكان فريق الأهلي قد تأهل إلى الدور نصف النهائي من بطولة دوري الأبطال، بعد تعادله سلبيا مع نظيره الرجاء المغربي في مباراة الإياب التي أقيمت مساء السبت، مستفيدًا من فوزه في الذهاب بهدفين دون رد.

وكتب فخري عبر حسابه الرسمي على «إنستجرام»: «الموضوع عدي الانتقاد وبقي مؤذي، حسبي الله ونعم الوكيل».

وفي سياق متصل، غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مطار محمد الخامس، اليوم الأحد، متجهة إلى القاهرة بعد خوض مباراة الرجاء المغربي بدوري الأبطال.


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