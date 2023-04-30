مدافع الأهلي يقدم تعازيه في وفاة مشجعة الرجاء المغربي

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قدم محمد عبدالمنعم، مدافع النادي الأهلي، تعازيه في وفاة مشجعة نادي الرجاء البيضاوي المغربي، نتيجة التدافع التي حدث أمس السبت.

ونشر عبدالمنعم صورة للمشجعة عبر حسابه الشخصي على شبكة التواصل الاجتماعي «انستجرام» وكتب:" الله يرحمك ويغفر ليكي ويسكنك فسيح جناته".

وتوفت مشجعة نادي الرجاء قبل انطلاق مباراة الأهلي، في المباراة التي أقُيمت على ملعب مركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء نتيجة التدافع والازدحام الكبير بمحيط ملعب المباراة.

جدير بالذكر أن الأهلي نجح في التأهل للدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على الرجاء في مجموع المباراتين 2/0، ويواجه الترجي الرياضي التونسي بالدور نصف النهائي من البطولة.