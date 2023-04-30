الزمالك يستعيد فتوح في قمة السوبر

استعاد الفريق الأول بالنادي الزمالك خدمات أحمد فتوح، لاعب الأبيض، قبل أيام قليلة من مواجهة النادي الأهلي، في مباراة السوبر المصري 2023.

وتطير بعثة الزمالك إلى الإمارات بعد غدٍ الثلاثاء، لمواجهة الأهلي يوم الجمعة القادم، على ملعب محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، لحساب مباراة السوبر المصري.

وأثبتت الفحوصات الطبية الأخيرة التي خضع لها أحمد فتوح جاهزيته للمشاركة في مباراة الزمالك القادمة، أمام النادي الأهلي، بعد تعافيه من الإصابة التي عانى منها على مستوى الظهر.

وكان الظهير الأيسر للزمالك، أحمد فتوح قد غاب عن أخر مباريات الفريق في الفترة الماضية، بسبب الإصابة، ومن بينها مواجهة سيراميكا كليوباترا، التي فاز فيها الأبيض بهدف نظيف.

كما استعاد الزمالك خدمات عمرو عماد السيسي، لاعب خط الوسط، الذي أعلن جاهزيته بشكل رسمي لخوض مباراة الأهلي القادمة، وفقًا لرؤية الكولومبي، خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للفريق.