على لطفي : خبرات لاعبي الأهلي حسمت التأهل أمام الرجاء

أكد علي لطفي، حارس الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الفريق يسير بخطوات ثابتة في مشواره بدوري أبطال إفريقيا، واستطاع أن يحسم بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي عن جدارة على حساب فريق الرجاء المغربي، الذي قدم مستويات قوية في البطولة، ويعد أحد أهم الفرق في قارة إفريقيا، مشددًا على أن لاعبي الأهلي تعاهدوا على الفوز بدوري الأبطال في نسخته الحالية.
وأضاف لطفي: مباراة العودة بالدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا كانت صعبة بكل تأكيد، إلا أن خبرات لاعبي الأهلي وتنفيذ كافة التعليمات الفنية ساهما في خروج الفريق بتعادل ثمين حسم به التأهل إلى نصف النهائي.
وأكد حارس الأهلي أن الفريق دخل في مراحل الحسم ببطولة إفريقيا، وأن المواجهة المقبلة أمام الترجي التونسي في نصف النهائي تحتاج إلى تركيز مضاعف، وسيتم التحضير لها بشكل جيد.
وأشار لطفي إلى أن ضربة الجزاء التي احتسبت على الأهلي قبل نهائي الشوط الأول جاءت في توقيت صعب، وأنه دائما ما يكون هناك تواصل بينه وبين محمد الشناوي في ضربات الجزاء والتي يتم التحضير لها قبل كل مباراة.
وشدد حارس الأهلي على أن أي حارس يشارك يلقى الدعم من الجميع لتقديم أقصى ما لديه، وأن الهدف الأساسي هو مواصلة حصد البطولات وإسعاد الجماهير التي دائما تقف خلف الفريق.
واختتم علي لطفي تصريحاته بالتأكيد أن الأهلي سوف يبدأ التحضير لمباراة السوبر المحلي والتي يسعى إلى التتويج بها، لإضافة بطولة جديدة إلى النادي وللجيل الحالي من اللاعبين.