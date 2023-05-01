وزيرة الهجرة: أصغر طفل نقلناه من السودان لم يتجاوز 25 يوما

قالت السفيرة سها الجندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إنه تم التعامل مع الملف السوداني منذ ليلة عيد القيامة، بشكل سريع، خاصًة أن مصر لها أكبر جالية أجنبية موجودة بالسودان تصل لأكثر من 10 آلاف مواطن نصفهم من الطلبة الجامعيين.

وأوضحت، خلال لقاء لها ببرنامج «في المساء مع قصواء»، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، والمذاع على قناة «سي بي سي»، مساء الأحد، أن الوزارة حاولت بقدر الإمكان التواصل مع المصريين هناك وتحديد أماكن تواجدهم، في محاولة لإجلائهم في ظل الأحداث المتسارعة بالخرطوم.

وأشارت إلى أنه تم العمل مع مركز ميتسي للطلبة الدارسين بالخارج، وفي تحديد أماكن الطلبة وتم عمل مدونة وتوزيعها للطلبة الدارسين بالمركز، لتدوين أماكن التواجد والجامعات وعناوينهم وأسمائهم وأماكن تجمعهم، حتى يتم إخراجهم من أقرب المنافذ لهم دون تأثرهم بالأعمال العسكرية .

ولفتت إلى أنه تم التعامل مع الجالية المصرية بكل الأشكال، موضحة أن هناك بعثة لشركة مصر للطيران وبعثة للتربية والتعليم وهناك بعثات أخرى خاصة بالبنك الأهلي المصري ومهندسين زراعيين.

بالإضافة إلى التعامل مع كل فئات الأعمار بالجالية من مسنين وعائلات كاملة بكل أفرادها وأطفال، موضحة أن أصغر طفل تم نقله إلى مصر كان يبلغ 25 يومًا.

وأكدت أن الوزارة حاولت التعامل مع المصريين بشكل منظم رغم المخاطر الموجودة في المكان المتواجدين فيه، وفي ظل نقص الأدوية والطعام وانقطاع الكهرباء والماء والإنترنت والذي شكل تأثيرًا كبيرًا على الأبناء وتم التعامل معهم بشكل يبعث بداخلهم الطمأنينة والثقة في الوصول إليهم وإخراجهم.