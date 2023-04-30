الخارجية السودانية تدين اعتداءات الدعم السريع على مقار البعثات الدبلوماسية

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اتهمت وزارة الخارجية السودانية، اليوم الأحد، قوات الدعم السريع بتنفيذ اعتداءات سافرة ومتكررة على مقار البعثات والهيئات الدبلوماسية.

وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية: "تدين وزارة الخارجية بأشد العبارات الاعتداءات السافرة والمتكررة على مقار البعثات والهيئات الدبلوماسية من قبل قوات الدعم السريع المتمردة"، بحسب وكالة الأنباء السودانية الرسمية.

وأضاف البيان: "ففي انتهاك صارخ لكل الأعراف والمعاهدات الدولية، اعتدت هذه القوات المتمردة بتاريخ 28 أبريل الجاري على مقر السفارة الإندونيسية"، متهمة إياها بسرقة عربة دبلوماسية تتبع السفارة.

وعبرت وزارة الخارجية عن أسفها "لهذا الانتهاكات الصادرة من هذه القوات المتمردة"، مطالبة المجتمع الدولي بإدانة هذا السلوك الإجرامي بأشد العبارات.

وفي وقت سابق اليوم، اتهمت قوات الدعم السريع، الجيش السوداني بخرق الهدنة الإنسانية باستهداف عدد من مواقع تمركزها في الخرطوم.