البنتاجون يكشف عن تدريب نووي مشترك مع كوريا الجنوبية

كشفت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" أن فرق تفكيك نووي ، متخصصة بشكل كبير من أمريكا وكوريا الجنوبية، أجرت مؤخرا تدريبات مشتركة في شبه الجزيرة الكورية.

ووفقا لخدمة "توزيع المعلومات المرئية الدفاعية للبنتاجون، فقد أجرت فرق التفكيك النووي الأمريكية بالجيش الأمريكي تدريبا مشتركا مع فرق "تحديد الخصائص النووية" الكورية الجنوبية من 20 حتى 24 مارس الماضي، في شبه الجزيرة الكورية، حسب شبكة "كيه.بي.إس.وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية اليوم الأحد.

فقد أجرت الحليفتان تدريب مركز قيادة "درع الحرية" في الفترة من 13 حتى 23 مارس الماضي و"ممارسة الهبوط البرمائي سانجيانج" في الفترة من 20 مارس الماضي حتى الثالث من أبريل الجاري.

وهذه المرة الأولى التي تكشف فيها الولايات المتحدة عن تدريب تفكيك نووي مشترك بين الدولتين الحليفتين. وكشفت أمريكا عن التدريب في يوم القمة بين الرئيس الكوري الجنوبين يون سوك يول ونظيره الأمريكي، جو بايدن في واشنطن.

وكان الرئيسان الكوري الجنوبي والأمريكي قد عقدا قمة في البيت الأبيض في 26 أبريل الجاري.