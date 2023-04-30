منى زكي: «تحت الوصاية» أثبت أن سيدات مصر مكافحات

تحدثت الفنانة منى زكي، عن تفاصيل كواليس بطولة عملها الدرامي «تحت الوصاية» خلال موسم دراما رمضان.

وقالت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كلمة أخيرة» المذاع عبر شاشة «ON E» مساء السبت: إن أكثر المشاهد صعوبة على صعيد الجانب الإنساني في المسلسل؛ هو مشهد فقدان طفلها بعد كل تضحياتها السابقة من أجل أولادها.

وتابعت: «مفيش حاجة تساوي أو تعوض الأم بعد فقدان أولادها، وبخاصة أن حنان كانت ست بيت لا تملك أي خبرة أي مجال، في ظل حرمان الأطفال من أشياء كثيرة رغم قدرة الأب على تحقيقها».

وأشارت إلى تعدد مواقع تصوير المسلسل بين عدد من المحافظات المختلفة مثل الإسكندرية ودمياط والقاهرة، معقبة: «توليت قيادة المركب في عرض البحر، واصطدت السمك، في ظروف تصوير صعبة كانت تحتاج وقت طويل».

وأوضحت أن المسلسل يسلط الضوء على قصص كفاح كثيرة لنماذج من الأمهات المكافحات في مصر، مضيفة: «العمل يوضح قد إيه ستات مصر والوطن العربي؛ سيدات مكافحات حتى لو كانت ست بيت بسيطة عديمة الخبرة في أي تجارب عمل سابقة؛ بتحارب وتعافر مع قدراتها وتعيد اكتشاف ذاتها وإمكانيتها؛ لأجل أطفالها الصغار».

وردت الفضل في نجاح تقديم الشخصية إلى المخرج محمد شاكر خضير، قائلة: «مخرج مهم وفنان كبير متواضع مش واخد حقه، تشرفت بالعمل معه وأدين له بكل الفضل في محاولاته لشرح جميع أبعاد الشخصية وإدراكه الكامل لجميع أبعاد القضية، وهو أكثر شخص ساعدني بعد توفيق ربنا».

وأعربت عن سعادتها بالعمل مع فريق العمل المسلسل، قائلة: «اشتغلت مع ممثلين معجونين موهبة وغاية في الإحساس المرهف، وطاقم محترف خلف الكاميرات، وأدين لكل زملائي بالشكر على جديتهم وإخلاصهم للعمل، ولكل زميل قدر يساعدني بإضافة أو ملحوظة تضيف للعمل، أنا ممتنة وشاكرة ليهم للغاية».