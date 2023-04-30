رأى رمضان الشحات مدير المكتب الإعلامي بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أنّ الأسر الأكثر احتياجا لن تتأثر بالزيادة الجديدة في أسعار السلع التموينية.



وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسئوليتي» الذي يُقدمه الإعلامي أحمد موسى على قناة «صدى البلد»، مساء الأحد، إن هناك 36 مليون مواطن (الأسر الأكثر احتياجا) يستفيدون من زيادة تبلغ 100 جنيه على بطاقة التموين، موضحا أن هذه الشريحة لن تتأثر بالزيادة الجديدة.



وأشار إلى أنه لن تتم إضافة مواليد جدد على بطاقات التموين في الفترة الحالية، لكنّ هناك إضافات تتم للأسر الأكثر احتياجا وأسر تكافل وكرامة والأرامل والمطلقات.



ولفت الشحات، إلى أنّ الزيادة الجديدة في أسعار السلع التموينية سببها ارتفاع الأسعار العالمية، موضحا أنه يتم يوميا طحن 26 ألف طن قمح لتوفير 270 مليون رغيف.



ونوه بأنّ الحرب الروسية الأوكرانية وما أحدثته من أزمة اقتصادية، فرضت زيادات كبيرة على تكلفة النقل والعمليات اللوجستية، مشددا على أنّ الدولة تتحمل أعباء كبيرة في منظومة الدعم.



وأعلن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة، تحريك بعض أسعار السلع التموينية وفقا لسعر التكلفة، بينها طرح أرز هندي بسعر 20 جنيها، وكيلوجرام السكر 12.6 جنيه، والأرز 12.6 جنيه.



وأوضح وزير التموين أن هذا القرار في صالح المواطنين لإتاحة السلع التموينية على البطاقات التموينية بشكل طبيعي دون حدوث أي أزمات وصد أي محاولات لاستحواذ السوق السوداء على حقوق المواطن في الدعم.