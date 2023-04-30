الأهلي يتأهل لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا للمرة الـ19

صعد النادي الأهلي إلى الدور نصف النهائي للمرة التاسعة عشرة والرابعة على التوالي في تاريخ مشاركاته ببطولة دوري أبطال إفريقيا سواء بمسماها القديم أو الجديد، وذلك بعد التعادل بدون أهداف مع فريق الرجاء البيضاوي المغربي في مباراة الإياب بدور الثمانية، والتي أقيمت بمدينة الدار البيضاء المغربية، وكان الأهلي قد فاز في مباراة الذهاب بالقاهرة بهدفين مقابل لا شيء سجلهما محمد عبد المنعم وحمدي فتحي.

بدأت البطولة عام 1964 تحت مسمى «بطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري»، وكانت تقام من أدوارها الأولى وحتى الدور النهائي بنظام خروج المغلوب، ومن عام 1997 تغير اسمها ليصبح «دوري أبطال إفريقيا»، كما تغير نظام البطولة إلى نظام دوري المجموعات بداية من دور الثمانية، وعام 2017 أقيم دوري المجموعات بداية من دور الستة عشر.

وتحت المسمى القديم «بطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري» صعد الأهلي للدور نصف النهائي خمس مرات أعوام 1981، و1982، و1983، و1987، و1988.

وبعد تغيير نظام البطولة واسمها إلى «دوري أبطال إفريقيا» صعد الأهلي للدور نصف النهائي ثلاث عشرة مرة أعوام 2001، و2005، و2006، و2007، و2008، و2010، و2012، و2013، و2017، و2018، ومواسم 2019-2020، و2020-2021، و2021-2022، ونسخة الموسم الحالي 2022-2023 هي المرة التاسعة عشرة والرابعة على التوالي.

وخلال ثماني عشرة مرة شارك فيها الأهلي بالدور نصف النهائي وصل للنهائي خمس عشرة مرة، فيما خرج من الدور نصف النهائي مرتين عامي 1988، و2010، واعتذر عن عدم لعب مباراتي الدور نصف النهائي عام 1981 بعد وفاة الرئيس الراحل محمد أنور السادات.

وفاز الأهلي بالبطولة عشر مرات وهو رقم قياسي إفريقي، حيث يأتي بعده أندية مازيمبي الكونغولي والزمالك المصري برصيد خمس بطولات لكل منهما، يليهما الترجي التونسي برصيد أربعة ألقاب، ثم كل من كانون ياوندي الكاميروني وهافيا كوناكري الغيني والرجاء والوداد المغربيين برصيد ثلاثة ألقاب لكل منهم