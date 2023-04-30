القوات الروسية تقصف مركز تحكم بالطائرات المسيرة الأوكرانية قرب خيرسون

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال متحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إن القوات الروسية قصفت موقع القيادة والمراقبة والتحكم بالطائرات العسكرية الأوكرانية، فضلا عن مستودع للذخيرة والمعدات في منطقة خيرسون.

وأضاف المتحدث الرسمي لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، اليوم الأحد: "ألحقت وحدات المدفعية (الروسية) أضرارا بنيرانها بموقع القيادة والمراقبة ومركز التحكم بالطائرات بدون طيار التابعة للواء 124 من قوات الدفاع الإقليمية التابعة للقوات الأوكرانية، وكذلك مستودع تخزين الذخيرة والمعدات قرب مدينة خيرسون".

وأوضح المتحدث أن "القصف الروسي كبد العدو خسائر بشرية (بلغت 30 شخصا)، ودمر أكثر من عشر مركبات قتالية مصفحة للعدو".