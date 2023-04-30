مصرع طفل صدمته سيارة في الشرقية

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لقي طفل مصرعه، بعدما صدمته سيارة في طريق نزلة العزازي - أبو حماد بمركز أبو حماد بمحافظة الشرقية.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بورود إشارة من مستشفى أبوحماد المركزي بوصول الطفل عبدالرحمن م ع، عمره سنتين، مقيم بدائرة مركز أبو حماد، جثة هامدة.

تبين من التحريات وتوقيع الكشف الطبي على جثة الطفل حدوث وفاته إثر إصابته بنزيف بالمخ نتيجة تعرضه لحادث تصادم سيارة به في طريق نزلة العزازي - أبو حماد بمركز أبو حماد.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وبالعرض على النيابة العامة طلبت تحريات المباحث حول الحادث، وصرحت بدفن الجثمان عقب انتهاء الإجراءات القانونية وتسليم الجثمان لذويه.