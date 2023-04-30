أوباما وعدد من المشاهير يظهرون في مطعم ببرشلونة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

رئيس سابق، ومخرج هوليوودي مشهور عالميا، وأيقونة موسيقى الروك يدخلون مطعما.

يبدو الأمر وكأنه مزحة، لكن الموظفين في مطعم أمار في برشلونة شهدوا ذلك ليلة الخميس.

فوجئ العاملون في المطعم عندما دخل الرئيس الأمريكي الرابع والأربعون باراك أوباما، والمخرج ستيفن سبيلبرغ، والموسيقي بروس سبرينغستين إلى مطعمهم من دون سابق إنذار.