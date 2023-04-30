أوباما وعدد من المشاهير يظهرون في مطعم ببرشلونة

رئيس سابق، ومخرج هوليوودي مشهور عالميا، وأيقونة موسيقى الروك يدخلون مطعما.
يبدو الأمر وكأنه مزحة، لكن الموظفين في مطعم أمار في برشلونة شهدوا ذلك ليلة الخميس.
فوجئ العاملون في المطعم عندما دخل الرئيس الأمريكي الرابع والأربعون باراك أوباما، والمخرج ستيفن سبيلبرغ، والموسيقي بروس سبرينغستين إلى مطعمهم من دون سابق إنذار.
قال الشيف رافا زافرا إن الزيارة من اقتراح صاحب المطعم الإسباني الأمريكي خوسيه أندريس.
وقال زافرا للإذاعة الإسبانية "لقد جاءوا بتوصية من خوسيه أندريس، الذي تربطه علاقة وثيقة جدا بأوباما".