

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن نسبة المشتغلين بشكل دائم بلـغت 67,5% خلال عام 2022 من إجمالي المشتغلين (15 سنة فأكثر)، مقابل 69,2% خلال عام 2021، بنسبة إنخفاض حوالى 1,7%.

وأضاف الجهاز، في نشرة بمناسبة اليوم العالمي للعمل، أن نسبة المشتغلين بشكل دائم بين الذكور بلغت 64%، بينما بلغت 88,6% للإناث خلال عام 2022 .

وأوضح الجهاز، أن نسبة المشتغلين المشتركين في التأمينات الاجتماعية بلغت 43,4% خلال عام 2022 من إجمالي المشتغلين (15 سنة فإكثر)، فيما بلغت نسبة المشتغلين المشتركين في التأمينات الاجتماعية بين الذكور 38,8%، بينما بلغت 70,7% للإناث خلال 2022 .

وتابع أن نسبة المشتغلين المشتركين في التأمينات الاجتماعية في القطاع الحكومي بلغت 97%، بينما بلغت 36,4% فى القطاع الخاص (داخل المنشآت) خلال عام 2022.

وأشار إلى أن متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية للعاملين بأجر بلغ 45,8 ساعة، كما بلغ متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية بين الذكور 46,3 ساعة، مقارنة بـ 42,8 ساعة للإناث.

وبلغ متوسـط عدد ساعـات العمل الأسبوعية بين العاملين في نشاط خدمات الغذاء والإقامة بمتوسط 51,2 ساعة، ثم العاملين في الأنشطة الإدارية وخدمات الدعم بمتوسط 50,4 ساعة، ثم العاملين في نشاط تجارة الجملة والتجزئة بمتوسط 49,8ساعة.

وبلغ متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية بين العاملين في القطاع العام والأعمال 45,1 ساعة، بينما بلغ متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية بين العاملين في القطاع الخاص (داخل المنشآت) 49,4 ساعة.

ولفت الجهاز إلى أنه وفقاً لتقديرات منظمة العمل بلغ معدل مشاركة المرأة فى القوى العاملة عالميا نحو 47,4% عام 2022، مقارنة 72,3% للرجال.

ويحتفل اليوم العالمي للعمل في الأول من مايو من كل عام، ويعود تاريخ عيد العمال لعام 1869 حيث شكل قطاع الملابس في ولاية فيلادلفيا الأمريكية ومعهم بعض عمال الأحذية والأثاث وعمال المناجم منظمة "فرسان العمل" كتنظيم نقابي يكافح من أجل تحسين الأجور وتخفيض ساعات العمل