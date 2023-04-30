طالبان ترفض الادعاء الروسي بتشكيل أفغانستان تهديدا أمنيا

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رفضت حركة طالبان اليوم الأحد، تصريحات وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، الذي زعم أن جماعات مسلحة في أفغانستان تهدد الأمن الإقليمي.

وقال شويجو خلال اجتماع وزراء دفاع منظمة شنجهاي للتعاون يوم الجمعة، في نيودلهي: "تشكل الجماعات المسلحة من أفغانستان تهديدا كبيرا لأمن دول آسيا الوسطى".

وذكر ذبيح الله مجاهد كبير المتحدثين باسم طالبان في بيان، أن بعض الهجمات الأخيرة في أفغانستان نفذها مواطنون من دول أخرى في المنطقة.

وجاء في البيان: "من المهم أن تفي الحكومات المعنية بمسئولياتها".

ومنذ عودة طالبان إلى السلطة، نفذت عدة هجمات صاروخية من الأراضي الأفغانية استهدفت طاجيكستان وأوزبكستان. وأعلن تنظيم داعش مسئوليته عن هذه الهجمات.

وتشن قوات طالبان هجمات ضد مخابئ داعش من وقت لآخر. وتقول طالبان إنها تمكنت من هزيمة فلول الجماعة المتناحرة معها.

وأضاف البيان أن "إمارة (أفغانستان) الإسلامية، كحكومة مسئولة، لا تسمح لأحد باستخدام أراضي أفغانستان ضد دول أخرى، وتتوقع من الدول الأخرى، وخاصة دول المنطقة، منع أولئك الذين يدخلون أفغانستان لأغراض مدمرة".