الأهلي يقدم تعازيه للرجاء المغربي وجماهيره

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قدم مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب تعازيه لنادي الرجاء المغربي وجماهيره في وفاة مشجعة الفريق، نتيجة التدافع الذي حدث في محيط ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء قبل انطلاق المباراة.

وقال النادي خلال البيان الذي نشره عبر حسابه الرسمي على شبكة التواصل الاجتماعي «تويتر»:" الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي والسادة أعضاء مجلس الإدارة والقطاعات الرياضية، يتقدمون بخالص التعازي لنادي الرجاء المغربي الشقيق ومجلس إدارته وجماهيره في وفاة مشجعة الفريق، التي وافتها المنية إثر التزاحم الجماهيري قبل مباراة أمس".

وأضاف النادي في بيانه:" داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويدخلها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان .. إنا لله وإنا إليه راجعون".