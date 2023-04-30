بابا الفاتيكان يدعو المجريين للانفتاح على المهاجرين والفقراء

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دعا بابا الفاتيكان البابا فرنسيس خلال قداس في العاصمة المجرية بودابست اليوم الأحد المؤمنين إلى الانفتاح خاصة على المهاجرين والفقراء والأغراب.

وقال البابا خلال قداس في ساحة كوشوت إنه من المحزن والمؤلم أن ترى "الأبواب موصدة في وجه الأشخاص".

كما انتقد بصورة خاصة" وصد الأبواب أمام الأغراب والآخرين والمهاجرين والفقراء".

وقال أمام نحو 25 ألف شخص احتشدوا في الساحة أمام البرلمان المجري "من فضلكم: لنفتح الأبواب".

وقد تابع الآلاف القداس من خلال شاشات كبيرة خارج الساحة.

وحضر عدد من المسؤولين القداس، من بينهم الرئيسة كاتالين نوفاك ورئيس الوزراء فيكتور أوربان. ويشار إلى أن هذين المسؤولين يتبعان سياسة مناهضة للهجرة.

كما كان حاضرا في القداس عمدة بودابست جيرجيلى كاراكسونى، الذي رحب بالبابا أمس السبت. ويعد كاراكسوني منافسا سياسيا رئيسيا لأوربان.

ويشار إلى أنه يمكن تفسير طلب البابا فتح الأبواب على أنه انتقاد لسياسات أوربان المناهضة للهجرة.

وبعد الصلاة، ذكر البابا السلام مجددا، وأشار إلى "شعب أوكرانيا المعذب والشعب الروسي".

وناشد تحقيق "مستقبل مفعم بالأمل وليس الحرب"و"عالم التآخي وليس الجدران".

وفي وقت سابق، قام البابا بتحية صفوف من الزوار من سيارته وسط الهتاف والتصفيق.

وقام البابا بتحية الحضور ، وتقبيل ومباركة الرضع.

ويمثل القداس نهاية رمزية لزيارته للمجر، بصرف النظر عن زيارته المقررة لجامعة بيتر بازماني الكاثوليكية مساء اليوم.