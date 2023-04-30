أكد خالد عبد الفتاح، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الفريق نجح في حسم بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا عن جدارة، بعد التعادل في مباراة العودة أمام الرجاء على ملعبه ووسط جماهيره، في إياب ربع النهائي والتفوق في مباراة الذهاب بالقاهرة بهدفين دون رد.
وأكد عبد الفتاح أن الرجاء من الفرق المميزة في قارة إفريقيا، إلا أن خبرات لاعبي الأهلي وتنفيذ تعليمات الجهاز الفني جاءت بمثابة كلمة السر، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين بالمغرب والذي أقيم وسط أجواء حماسية من جماهير الرجاء.
وأشار لاعب الأهلي إلى أن الفريق يخوض عدة تحديات سواء على المستوى الإفريقي أو المحلي، وبانتهاء مباراة الرجاء يبدأ الفريق في التحضير لمباراة السوبر المحلي التي تقام يوم الجمعة المقبل في الإمارات.
وأشاد عبد الفتاح بلاعبي الأهلي، مؤكدًا أنهم على قدر المسئولية ودائمًا ما يكونون عند حسن الظن بهم، وأنهم نجحوا اليوم في حسم التأهل إلى نصف النهائي بدوري الأبطال حتى يواصل الفريق مشواره بقوة نحو التتويج بلقب البطولة.