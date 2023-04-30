باكستان: إعلان حالة طوارئ صحية في المطارات بسبب جدري القرود

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أعلنت السلطات الصحية الباكستانية، حالة الطوارئ في مطار كاراتشي وغيره من المطارات في البلاد اليوم الأحد، بسبب مرض فيروس جدري القرود.

وأصدرت قوات أمن المطار إجراءات تشغيل قياسية للحماية من الإصابة بالعدوى، وسيتعين على كل أفراد قوات أمن المطار ارتداء كمامات بموجب إجراءات التشغيل القياسية، كما يتعين عليهم استخدام قفازات أثناء تفتيش الركاب وأمتعتهم.

كما تقرر تعليق إصدار جوازات السفر المؤقتة للدخول إلى المطارات. وقد نقل طفل (7 أعوام) يعيش في منطقة لياري بمدينة كاراتشي إلى المعهد الوطني لصحة الطفل لتلقي العلاج من أعراض تشبه أعراض جدري القرود.

وتم وضع الطفل في مكان عزل مخصص للمصابين بجدري القرود، وفقا لوكالة "أسوشيتد برس الباكستانية".

ووفقا للمعلومات الداخلية بالمعهد الوطني لصحة الطفل، لم يسبق للطفل المصاب السفر للخارج لكنه يعاني من أعراض تشبه أعراض جدري القرود إلا أنه لا يمكن تأكيد التشخيص قبل إجراء اختبار تفاعل البلمرة التسلسلى (بي سي ار).