أثار مقطع فيديو يظهر أفراد من الشرطة الألمانية ومكتب رعاية الشباب وهم ينتزعون طفلا من أسرته المسلمة في مدينة برمرهافن الألمانية، ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وحقق المقطع ومدته 4 دقائق و11 ثانية المنشور عبر حساب "شؤون إسلامية" قبل يومين، قرابة 4 ملايين مشاهدة وسط انتقادات لحرمان الأطفال من أسرهم.

وزعم أحد المستخدمين إنه مدرسة الأطفال اشتكت الأسرة، بأنها "كانت تُعلم الأطفال أن المتحولين جنسياً ومثليي الجنس أمر غير مقبول في الإسلام"، ولهذا تم سحبهم.

🚨 Distressing



A young boy is forcefully removed from his family by child protection services & police.



The school were informed that he was being taught that homosexuality & trans was not acceptable in Islam.



Ideology difference is not danger or abuse.



