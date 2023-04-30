أثار مقطع فيديو يظهر أفراد من الشرطة الألمانية ومكتب رعاية الشباب وهم ينتزعون طفلا من أسرته المسلمة في مدينة برمرهافن الألمانية، ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وحقق المقطع ومدته 4 دقائق و11 ثانية المنشور عبر حساب "شؤون إسلامية" قبل يومين، قرابة 4 ملايين مشاهدة وسط انتقادات لحرمان الأطفال من أسرهم.

كما وصلني من ألمانيا: اختطاف أطفال أسرة مسلمة بالقوة!

الاختطاف كان بواسطة مؤسسة رعاية الشباب مصحوبة بقوات من الشرطة pic.twitter.com/ZcO9VyoraE — شؤون إسلامية (@Shuounislamiya) April 27, 2023

وزعم أحد المستخدمين إنه مدرسة الأطفال اشتكت الأسرة، بأنها "كانت تُعلم الأطفال أن المتحولين جنسياً ومثليي الجنس أمر غير مقبول في الإسلام"، ولهذا تم سحبهم.

🚨 Distressing



A young boy is forcefully removed from his family by child protection services & police.



The school were informed that he was being taught that homosexuality & trans was not acceptable in Islam.



Ideology difference is not danger or abuse.



Protect our children. https://t.co/skmMwyZK9w — Bushra Shaikh (@Bushra1Shaikh) April 28, 2023

وأظهر الفيديو أسرة العائلة وهي تصرخ لمحاولة منع أخذ الأطفال عنوة. وسمع الأب وهو يقول لابنته كي تترجم للشرطة إن الطفل يعاني مشاكل صحية، ويحتاج إلى أسرته.

وسُمع الأب وهو يتحدث بالفيديو متهما الشرطة بسرقة أطفاله مثلما يحدث في السويد.

فيما ردت شرطية على العائلة قائلة إن قرار أخذه جاء من محكمة الأسرة ومكتب رعاية الشباب (Jugendamt)، وإنهم جاءوا لتنفيذ أمر المحكمة.

وفي نوفمبر 2017، أثار حادثة سحب "دائرة الخدمات الاجتماعية" (السوسيال) والشرطة السويدية، ثلاثة أطفال سوريين من والديهم، ضجة كبيرة، وسط اتهامات باستهداف الأسر المهاجرة من المسلمين، وهو ما نفته الحكومة السويدية.

الشرطة تقر بصحة الفيديو

وأقرت شرطة برمرهافن الألمانية بصحة الفيديو وأنها عملية مشتركة تمت بين مكتب رعاية الشباب وشرطة بريمرهافن، لكنها نفت ما وصفته بـ"الادعاءات الكاذبة" التي تم التداول بشأنها.

In den sozialen Netzwerken kursiert ein Video eines gemeinsamen Einsatzes des Jugendamtes und der #Polizei #Bremerhaven, welches mit falschen Behauptungen zu den Gründen der Maßnahme kommentiert wird.



➡️ weitere Informationen: https://t.co/nvNutyjqaM pic.twitter.com/Y9WVi0MfMh — Polizei Bremerhaven (@PolizeiBhv) April 29, 2023

وأوضحت في بيان عبر تويتر، أمس، أن مقطع الفيديو يظهر مقتطفًا صغيرًا من تنفيذ أمر محكمة بالاعتناء بالطفلين، ودعمت الشرطة مكتب رعاية الشباب في هذه العملية".

وأضافت: "دائمًا ما يكون رعاية الأطفال هو الملاذ الأخير ولا يحدث إلا إذا كانت هناك أسباب جدية"، متابعة: "لا يمكننا تقديم أي تفسيرات أخرى على أساس هذا القرار، نحن ندرك أن الفيديو المذكور مزعج عاطفيًا".

ولا يعد إجراء سحب الأطفال أمرا جديدا في ألمانيا، شأنها في ذلك شأن معظم الدول الأوروبية الموقعة على اتفاقيات أممية لحماية حقوق الطفل. ولا يقتصر تطبيق هذا الإجراء على الأسر المهاجرة، بل يشمل عائلات من كافة شرائح المجتمع الألماني ممن "ثبت سوء معاملتها لأطفالها".

وبحسب إحصائية ألمانية، فإن مكتب رعاية الشباب (Jugendamt) تولى رعاية 47500 من الأطفال والقُصر عام 2021، وهو أقل من الأعوام السابقة حيث تحفظ على 61300 طفلا في عام 2017 بسبب زيادة توافد اللاجئين السوريين.

• ما هي مهام مكتب رعاية الأطفال والشباب؟

وتهتم ألمانيا برعاية الشباب والأطفال من خلال مكتب الرعاية الخاص (اليوغندامت) والذي يتابع أوضاع الأطفال والشباب ويوفر لهم ولذويهم ما يحتاجونه من معلومات ومساعدة.

ولا يقوم مكتب رعاية الشباب برعاية الأطفال والمراهقين المهمشين أو الذين تعرضوا للإيذاء فحسب، بل يقدم أيضًا المشورة والدعم لجميع الأسر، بحسب الموقع الرسمي للمكتب.

وفي حال وجود أية أسئلة بخصوص رعاية الأطفال أو مواجهة أي تحديات تتعلق بتنشئة الأطفال، يمكن دائمًا التواصل مع موظفي مكتب رعاية الشباب المعني في كل منطقة، ويمكن للأطفال أيضًا الاتصال بمكتب رعاية الشباب مباشرةً إذا واجهوا أي مشاكل مع والديهم.

وتقول المنظمة إن هدفها ضمان حصول الطفل على حقوقه المنصوص عليها في معاهدة الأمم المتحدة لحقوق الطفل والموقعة عليها ألمانيا.

هناك أربعة أعمدة أساسية تضم حقوق الطفل وهي: حق الطفل في الحياة، الحق في التطور، الحق في التعلم، والحق في التعبير. فمثلاً يجرم القانون أي شخص يتعامل مع الطفل بطريقة عنصرية لاختلاف لونه أو انتمائه الديني، ويلزم الآباء مراعاة وقت اللعب للطفل وتوفير ما يلزمه لتطوره العقلي والجسدي، فهو يجب أن يعامل معاملة طفل ويحرم استغلاله لأي غرض آخر.

كما أنه يتوجب على الأبوين والجميع التعامل مع الطفل وأخذ رأيه بما يرغب فيه، وذلك لتنمية مبادئ الديمقراطية، وتأهيله للمشاركة السياسية والميدانية المبنية على الحكم الصحيح.