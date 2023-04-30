رئيسة شرطة العاصمة الألمانية: الدولة مسموح لها باستخدام العنف مع من يغلقون الطرق



دافعت رئيسة شرطة العاصمة الألمانية برلين، باربارا سلوفيك، عن الإكراه الجسدي الذي يستخدمه أفراد الشرطة بحق ناشطي المناخ الذين يغلقون الطرق.

وفي تصريحات لصحيفة "برلينر مورجن بوست" الألمانية الصادرة اليوم الأحد، قالت سلوفيك عن الاتهامات الخاصة بعنف الشرطة:" إذا لم يمتثل شخص ما لمطالباتنا بمغادرة الطريق، فإننا نستخدم معه إجراءات الإكراه المباشر. وهناك قاعدة قانونية خاصة بهذا يُسْمَح للشرطة التي تحتكر العنف في هذا البلد، أن تستخدم العنف بموجب هذه القاعدة".

تأتي هذه التصريحات على خلفية مقاطع فيديو قال فيها شرطي لرجل يجلس في الطريق إنه سيعاني آلاما إذا لم يجل عن نهر الطريق، وبعد ذلك قام الشرطي بالإمساك بالمتظاهر وحمله بعيدا بينما كان الرجل يصرخ.

ورفضت رئيسة شرطة العاصمة الألمانية تقييم الواقعة الفردية، لكنها قالت إن " من الواجب قانونا التوضيح أن من الممكن للإجراءات المعلنة الخاصة بالإكراه المباشر أن تؤدي إلى آلام"، ونفت استخدام الشرطة طرقا في الإمساك بأشخاص من شأنها أن تؤدي إلى الشعور بألم بشكل صريح، لكنها رأت أن هناك طرق إمساك يمكن أن تؤدي إلى آلام في حال صعب الشخص الأمر على نفسه أو أراد السقوط أو لم يتبع الاتجاه المطلوب منه أن يسير فيه "ويجب على الزملاء أن يوضحوا هذا الأمر".

وتابعت سلوفيك أن المبدأ الأسمى ينص على التعامل بشكل متناسب في حال استخدام الإكراه المباشر" أما ما هو متناسب بالضبط فيأمر به قائد الشرطة في العملية أو يحدده الزملاء في كل حالة على حدة" مشيرة إلى أن الكثير من الناس ليسوا على دراية بما هو مسموح للشرطة ورأت أن هذا يؤدي إلى أن "الإجراءات المشروعة للإكراه المباشر تبدو على نحو مسلم به غير لطيفة ويجري فهمها على أنها عنف للشرطة بالمعنى غير المشروع".