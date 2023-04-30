بوكا جونيورز يوقف نتائجه الباهتة بثلاثية في راسينج كلوب بالدوري الأرجنتيني

وضع بوكا جونيورز حدا لنتائجه الباهتة في بطولة الدوري الأرجنتيني ، بعدما حقق انتصارا ثمينا 3 / 1 على ضيفه راسينج كلوب، مساء السبت (صباح الأحد بتوقيت جرينتش)، ضمن منافسات المرحلة الـ14 للمسابقة.

وأسفرت باقي مباريات المرحلة عن فوز سينترال كوردوبا 2 / صفر على مضيفه انيستتوتو، في حين تعادل بانفيلد مع ضيفه باراكاس سنترال بدون أهداف.

وعلى ملعب (لابوموبونيرا)، تقدم بوكا جونيورز بهدفين مبكرين حملا توقيع مارتن بايرو وجويليرمو فيرنانديز في الدقيقتين الثالثة والسادسة على الترتيب.

وفي الشوط الثاني، لعب الفريقان بعشرة لاعبين عقب طرد خوان إيناسيو ناردوني من راسينج كلوب، ومارتن بايرو من بوكا جونيورز في الدقيقة 61.

وقلص راسينج كلوب الفارق عن طريق نيكولاس رانيرو في الدقيقة 69، لكن ميجيل ميرينتييل قضى على أحلام الضيوف في خطف نقطة التعادل، عقب إحرازه الهدف الثالث لبوكا جونيورز في الدقيقة 90.

بتلك النتيجة، ارتفع رصيد بوكا جونيورز، الذي عاد لطريق الانتصارات بعدما غاب عنه في المراحل الأربعة الماضية بالمسابقة، إلى 18 نقطة في المركز الثالث عشر، متفوقا بفارق الأهداف على راسينج كلوب، المتساوي معه في نفس الرصيد، صاحب المركز الخامس عشر.