مظاهرة بجزيرة روجن الألمانية احتجاجا على إنشاء محطة للغاز المسال

تظاهر عشرات الأشخاص في جزيرة روجن الألمانية بمشاركة ناشطة المناخ لويزا نويباور، احتجاجا على الإنشاء المزمع لمحطة للغاز المسال في الجزيرة الواقعة في بحر البلطيق.

وقالت الناشطة الألمانية في مدينة بينتس اليوم الأحد: "يتحدثون هنا عن الغاز المسال، لكننا نسميه الغاز غير الضروري لأنه هو كذلك بالضبط"، مشيرة إلى أن البنية التحتية المخطط لها في الجزيرة لا تحتاج إلى هذا الغاز لإمدادات الطاقة الألمانية أو الأوروبية.

وأضافت أن "محطات الغاز المسال المخطط لها لن تحل أزمات. إنها تنتج أزمات" ورأت أن خطط الحكومة الألمانية أدت إلى تبعيات جديدة للطاقة الأحفورية وتقف في طريق المستقبل الصديق للمناخ.

وتشهد الجزيرة منذ شهور اعتراضا قويا على خطط إنشاء محطة للغاز المسال حيث يتخوف منتقدو هذا المشروع من أثره على البيئة وعلى السياحة التي تمثل أهمية خاصة بالنسبة للجزيرة.

كانت الحكومة الألمانية أكدت مؤخرا الحاجة إلى هذه المحطة. وكان وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، والمنتمي إلى حزب الخضر تحدث مؤخرا عن الحاجة إلى "حاجز أمان".

يذكر أن الحكومة الألمانية تمضي قدما منذ العام الماضي في توسيع نطاق البنية التحتية لاستيراد الغاز المسال بحرا وذلك بغرض تعويض قطع توريدات الطاقة الروسية القادمة عبر الأنابيب. وتم تشغيل المحطات الأولى بالفعل.

ورأت نويباور أن إعلان شركة "آر دبليو إي" للطاقة الانسحاب من مشروع إقامة محطة الغاز المسال في روجن يعد بمثابة نجاح للاحتجاجات.

كانت الحكومة الألمانية كلفت الشركة بتنفيذ المشروع، وكانت الشركة أعلنت قبل بضعة أسابيع اعتزامها تسليم المشروع إلى شركات أخرى خلال العام الحالي لأن المشروع ليس من أعمالها الأساسية.