بالميراس يعود للانتصارات بثنائية في كورينثيانز بالدوري البرازيلي

عاد بالميراس إلى نغمة الانتصارات التي غابت عنه في المرحلة الماضية ببطولة الدوري البرازيلي ، بعدما اقتنص فوزا ثمينا 2 / 1 على ضيفه كورينثيانز مساء السبت (صباح اليوم الأحد بتوقيت جرينتش)، في المرحلة الثالثة للمسابقة.

وأسفرت باقي مباريات المرحلة التي أقيمت اليوم عن فوز كروزيرو على مضيفه براجانتينو 3 / صفر، وسانتوس على ضيفه أميركا مينيرو 3 / 2، وأتلتيكو مينيرو على ضيفه أتلتيكو باراناينسي 2 / 1.

وعلى ملعب (أليانز باركي)، افتتح موريلو سيركويرا التسجيل لمصلحة بالميراس في الدقيقة 16، قبل أن يضيف زميله رافاييل فيجا الهدف الثاني في الدقيقة 36.

وجاء الهدف الوحيد لكورينثيانز عبر النيران الصديقة، عقب تسجيل خواكين بيكيريز، لاعب بالميراس، هدفا لمصلحة الضيوف في الدقيقة 76.

بتلك النتيجة، ارتفع رصيد بالميراس، الذي تعادل مع فاسكو دا جاما في المرحلة الماضية للمسابقة، إلى 7 نقاط في المركز الثاني مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة، بفارق الأهداف خلف فورتاليزا (المتصدر)، المتساوي معه في نفس الرصيد.

في المقابل، توقف رصيد كورينثيانز، الذي تلقى خسارته الثانية على التوالي في البطولة، عند 3 نقاط في المركز السادس عشر.