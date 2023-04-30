ألمانيا: عدد زائري معرض لايبتسيج للكتاب يصل لـ270 ألف شخص

وصل عدد زائري معرض لايبتسيج للكتاب في ألمانيا مرة أخرى إلى أكثر من ربع مليون شخص وذلك في أول نسخة تقام بعد ثلاثة أعوام من التوقف الإجباري بسبب جائحة كورونا.



وأعلن منظمو المعرض اليوم الأحد أن 270 ألف شخص توافدوا على مدار أيام المعرض الأربعة إلى صالات المعرض ومهرجان القراءة "لايبتسيج تقرأ"، ليصل بذلك عدد الزائرين إلى مستوى قريب من عددهم قبل أزمة كورونا عام 2019 عندما وصل عدد الزائرين إلى 286 ألف شخص.



من جانبها، قالت رئيسة اتحاد بورصة تجارة الكتب الألمانية كارين شميت-فريدريشس: "أثبت معرض لايبتسيج على أفضل نحو السبب في أنه لا غنى عنه في ربيع الكتب".



وكانت فعاليات المعرض هذا العام انطلقت يوم الخميس الماضي وتنتهي اليوم.