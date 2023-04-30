وزير الخارجية الأمريكي: الحوار المباشر بين أرمينيا وأذربيجان هو السبيل الوحيد لحل التوترات

أبلغ وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان في محادثة هاتفية، أن الحوار المباشر بين باكو ويريفان هو السبيل الوحيد لحل التوترات بين البلدين.



وقال بلينكن، في تغريدة عبر تويتر، "لقد تحدثت إلى رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان اليوم لإعادة تأكيد دعمي للاستمرار في جهود ضمان السلام مع أذربيجان واستعداد الولايات المتحدة لتسهيل ذلك".



وأضاف بلينكن أن "الحوار المباشر والدبلوماسية هما السبيل الوحيد لتحقيق سلام دائم في جنوب القوقاز".



وتتصارع أذربيجان وأرمينيا -الجمهوريتان السوفيتيتان السابقتان- منذ عقود على إقليم ناجورنو-كاراباخ الجبلي الذي يقع في أذربيجان، ولكن أغلبية سكانه من الأرمن، وكانت حرب الإقليم الأولى انتهت في 1994 بانفصال المنطقة وخضوعها لسيطرة أرمينيا.



وفي الحرب الثانية التي نشبت في 2020، استعادت أذربيجان جزءا كبيرا من المنطقة، ولا تزال صراعات على الحدود تنشب بشكل متكرر رغم إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار بين الجانبين بوساطة روسية.



وكانت تقديرات أشارت إلى أن أكثر من 6500 شخص لقوا حتفهم في المعارك التي دارت عام 2020.