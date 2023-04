هالاند ينفرد برقم تاريخي في الدوري الإنجليزي

انفرد النرويجي إيرلنج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي برقم تاريخي في منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل هالاند هدفا للمان سيتي في شباك فولهام خلال المباراة التي تجمعهما لحساب الجولة الـ34 من البريميرليج من ركلة جزاء تحصل عليها فريقه في الدقيقة الأولى من انطلاق المباراة.

وبالهدف الذي أحرزه هالاند، رفع رصيده من الأهداف إلى 34 هدف في الموسم الأول، ليتساوى مع الرقم القياسي في عدد الأهداف المسجلة خلال موسم واحد من الدوري الإنجليزي عبر التاريخ مع كلا من الإنجليزي أندي كول نجم نيوكاسل يونايتد السابق والذي حقق هذا الرقم موسم 1993/1994، والإنجليزي الأخر ألان شيرر نجم بلاكبيرن روفرز الذي حقق الرقم موسم 1994/1995.

وأصبح هالاند أول لاعب يحقق الرقم القياسي بالمسمى الجديد للدوري الإنجليزي الممتاز.

ووصل النرويجي للهدف رقم 50 له بقميص مانشستر سيتي في جميع المسابقات بالموسم الحالي.

وانتقل هالاند إلى صفوف مانشستر سيتي قادما من بروسيا دورتموند الألماني، خلال الانتقالات الصيفية الماضية لمدة 5 سنوات، وينتهي عقده في صيف 2027.

On the verge of history.@ErlingHaaland has now equalled the most goals scored in a #PL season! pic.twitter.com/0UJvYzd1c4